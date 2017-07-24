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Charged with Kyrie Irving’s trade request, Koby Altman thrown into fire as Cavaliers general manager

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: July 24, 2017 - 06:34 PM | Updated: July 25, 2017 - 08:33 AM

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