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Chauncey Billups knew Cavaliers’ Kyrie Irving was unhappy, but trade request baffles him

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: July 25, 2017 - 05:25 PM | Updated: July 26, 2017 - 08:24 AM
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Retired NBA player and Denver native Chauncey Billups (right) and his wife, Piper, sit in courtside seats to watch the Oklahoma City Thunder face the Denver Nuggets in an game Feb. 9, 2015, in Denver. (AP Photo/David Zalubowski)


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