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Cleveland Sports Awards

Cleveland Sports Awards: LeBron wins Professional Athlete of the Year

By George M. Thomas
Beacon Journal sports writer

Published: January 26, 2017 - 10:50 PM | Updated: January 27, 2017 - 08:19 AM
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