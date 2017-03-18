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Clippers 108, Cavaliers 78

Clippers 108, Cavaliers 78: ‘We want LeBron’ chants fall on deaf ears as Big Three sit in loss

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: March 18, 2017 - 11:04 PM
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Cleveland Cavaliers' Derrick Williams, left, drives to the basket under defense by Los Angeles Clippers' Marreese Speights during the first half of an NBA basketball game Saturday, March 18, 2017, in Los Angeles. (AP Photo/Jae C. Hong)


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