Clippers 113, Cavaliers 94: Complacency kills Cavs in blowout home loss to Clippers

PHA+Q0xFVkVMQU5EOiBUaGUgY29tcGxhY2VuY3kgVHlyb25uIEx1ZSByYWlsZWQgYWdhaW5zdCB0
aGlzIHdlZWsgYXBwYXJlbnRseSB3YXNuJiM4MjE3O3QgY3VyZWQgd2l0aCBvbmUgZW1iYXJyYXNz
aW5nIHJvYWQgbG9zcyBvciBvbmUgcHVibGljIGV4YW1wbGUgbWFkZSBvdXQgb2YgSi5SLiBTbWl0
aCYjODIxNztzIGFudGljcy48L3A+PHA+SWRlbnRpZnlpbmcgdGhlIHByb2JsZW0gYW5kIGZpeGlu
ZyBpdCBhcmUgdHdvIGRpZmZlcmVudCBpc3N1ZXMuIFR3byBibG93b3V0cyBpbiB0aHJlZSBuaWdo
dHMgcHJvdmUgdGhlIENhdmFsaWVycyBzdGlsbCBoYXZlIHdvcmsgdG8gZG8uPC9wPjxwPkxlQnJv
biBKYW1lcyBzY29yZWQgMTYgcG9pbnRzLCBidXQgdGhlIENhdnMgd2VyZSBkcmlsbGVkIGF0IGhv
bWUgVGh1cnNkYXkgYnkgdGhlIExvcyBBbmdlbGVzIENsaXBwZXJzIDExMy05NCBvbiBhIG5pZ2h0
IHRoZWlyIHNob290aW5nIGFuZCBkZWZlbnNlIGFnYWluIGZhaWxlZCB0aGVtLjwvcD48cD5BIGp1
bXBlciBieSBUcmlzdGFuIFRob21wc29uIHB1bGxlZCB0aGUgQ2F2cyB3aXRoaW4gNDctNDUgd2l0
aCB0d28gbWludXRlcyBsZWZ0IGluIHRoZSBmaXJzdCBoYWxmLCBidXQgdGhlIENsaXBwZXJzIG91
dHNjb3JlZCB0aGUgQ2F2cyBieSAxNCBvdmVyIHRoZSBmaW5hbCB0d28gbWludXRlcyBvZiB0aGUg
c2Vjb25kIHF1YXJ0ZXIgYW5kIHRoZSBmaXJzdCB0d28gbWludXRlcyBvZiB0aGUgdGhpcmQuPC9w
PjxwPlRoZSBDYXZzIG9wZW5lZCB0aGUgc2Vjb25kIGhhbGYgd2l0aCB0aHJlZSBjb25zZWN1dGl2
ZSB0dXJub3ZlcnMsIGZvbGxvd2VkIGJ5IG1pc3NlZCBzaG90cyBvbiB0aGVpciBuZXh0IGZpdmUg
cG9zc2Vzc2lvbnMuIFRoZXkgZGlkbiYjODIxNzt0IHNjb3JlIHRoZWlyIGZpcnN0IGJhc2tldCBv
ZiB0aGUgc2Vjb25kIGhhbGYgdW50aWwgbmVhcmx5IGZvdXIgbWludXRlcyBpbnRvIHRoZSB0aGly
ZCBxdWFydGVyLiBCeSB0aGVuLCB0aGUgQ2xpcHBlcnMmIzgyMTc7IGxlYWQgd2FzIDE2LjwvcD48
cD5MdWUgeWFua2VkIGhpcyBzdGFydGVycyBpbiBUdWVzZGF5JiM4MjE3O3MgZmxvcCBhZ2FpbnN0
IHRoZSBCdWNrcyBiZWNhdXNlIGhlIGRpZG4mIzgyMTc7dCBsaWtlIHRoZSBsYWNrIG9mIHBoeXNp
Y2FsaXR5LiBUaGUgcHJvYmxlbXMgVGh1cnNkYXkgcmFuZ2VkIGZyb20gYSBwb29yIGVmZm9ydCBk
ZWZlbmRpbmcgdGhlIDMtcG9pbnQgbGluZSwgbGF6eSB0cmFuc2l0aW9uIGRlZmVuc2UgYW5kIGEg
bGFjayBvZiBlZmZvcnQgaW4gcmVib3VuZGluZy4gQW5kIHRoZXkgc2hvdCA5LW9mLTI0IGZyb20g
dGhlIDMtcG9pbnQgbGluZSwgc25hcHBpbmcgdGhlaXIgTkJBLXJlY29yZCBzdHJlYWsgb2YgMTYg
Y29uc2VjdXRpdmUgZ2FtZXMgd2l0aCBhdCBsZWFzdCAxMCAzLXBvaW50ZXJzLjwvcD48cD5LZXZp
biBMb3ZlIHNjb3JlZCAxNiBwb2ludHMgYnV0IGdyYWJiZWQgb25seSBmb3VyIHJlYm91bmRzLiBI
ZSBkaWRuJiM4MjE3O3QgZ3JhYiBoaXMgZmlyc3QgcmVib3VuZCB1bnRpbCBtaWR3YXkgdGhyb3Vn
aCB0aGUgdGhpcmQgcXVhcnRlci4gS3lyaWUgSXJ2aW5nIHNjb3JlZCAyOCBwb2ludHMsIGJ1dCBh
IHRlcnNlIGRpc2N1c3Npb24gYmV0d2VlbiBoZSBhbmQgVHJpc3RhbiBUaG9tcHNvbiBvdmVyIHRo
ZSBkZWZlbnNpdmUgbGFwc2VzIGluIHRoZSBzZWNvbmQgaGFsZiBsYXN0ZWQgbG9uZyBlbm91Z2gg
dGhhdCBDaHJpcyBBbmRlcnNlbiBmZWx0IGl0IG5lY2Vzc2FyeSB0byBzdGVwIGluIGFuZCBpbnRl
cnZlbmUuPC9wPjxwPkluIHNob3J0LCBub3QgbXVjaCBpcyBnb2luZyByaWdodCBwcmVzZW50bHkg
Zm9yIHRoZSBkZWZlbmRpbmcgY2hhbXBpb25zLjwvcD48cD5DaHJpcyBQYXVsIHNjb3JlZCAxNiBw
b2ludHMgYW5kIHBhc3NlZCBmb3IgbmluZSBhc3Npc3RzIHdoaWxlIEJsYWtlIEdyaWZmaW4gaGFk
IDEzIHBvaW50cyBhbmQgMTEgYXNzaXN0cyBvbiBhIG5pZ2h0IHRoZSBDbGlwcGVycyBwYXNzZWQg
Zm9yIGEgc2Vhc29uLWhpZ2ggMzMgYXNzaXN0cy48L3A+PHA+VGhlIHdlYXJ5IENsaXBwZXJzIHdl
cmUgcGxheWluZyB0aGVpciBmaWZ0aCBnYW1lIG9uIHRoaXMgbGVuZ3RoeSByb2FkIHRyaXAuIFRo
ZXkgZW5kZWQgYSB0aHJlZS1nYW1lIGxvc2luZyBzdHJlYWsgYWZ0ZXIgZmFsbGluZyBpbiBkb3Vi
bGUgb3ZlcnRpbWUgdG8gdGhlIGhhcGxlc3MgQnJvb2tseW4gTmV0cyBvbiBUdWVzZGF5ICYjODIx
MjsgdGhlIHNhbWUgbmlnaHQgdGhlIENhdnMgd2VyZSBibGFzdGVkIGJ5IHRoZSBNaWx3YXVrZWUg
QnVja3MuPC9wPjxwPkx1ZSBob3BlZCB0aGUgbG9zcywgZm9sbG93ZWQgYnkgYSBnb29kIHByYWN0
aWNlIFdlZG5lc2RheSwgd291bGQgc25hcCB0aGlzIHRlYW0gYmFjayB0byBhdHRlbnRpb24uIElu
c3RlYWQsIHRoZXkgZmVsbCBiZWhpbmQgYnkgMjMgaW4gdGhlIGZvdXJ0aCBxdWFydGVyIFRodXJz
ZGF5LCBtYXJraW5nIHRoZWlyIGxhcmdlc3QgZGVmaWNpdCBvZiB0aGUgc2Vhc29uICYjODIxMjsg
c3VycGFzc2luZyB0aGUgMjItcG9pbnQgZGVmaWNpdCB0aGV5IGR1ZyBmb3IgdGhlbXNlbHZlcyA0
OCBob3VycyBlYXJsaWVyIGFnYWluc3QgdGhlIEJ1Y2tzLjwvcD48cD5TbWl0aCYjODIxNztzIHBy
b2JsZW1zLCBtZWFud2hpbGUsIGFyZSBjb250aW51aW5nLiBIZSBlbmRlZCB0aGUgbmlnaHQgd2l0
aCBtb3JlIGZvdWxzICg1KSB0aGFuIHBvaW50cyAoMykgYW5kIGZhaWxlZCBtaXNlcmFibHkga2Vl
cGluZyB1cCB3aXRoIEouSi4gUmVkaWNrLCB3aG8gc2NvcmVkIDIzIHBvaW50cyBvbiBtb3N0bHkg
d2lkZS1vcGVuIGxvb2tzIGZyb20gdGhlIHBlcmltZXRlci48L3A+PHA+VGhlIENhdnMgaGFkIHdv
biB0aGVpciBsYXN0IGZvdXIgZ2FtZXMgYWdhaW5zdCB0aGUgQ2xpcHBlcnMsIGJ1dCB0aGlzIHRp
bWUgRG9jIFJpdmVycyBnb3QgdGhlIGJldHRlciBvZiBoaXMgcHJvdCYjMjMzO2cmIzIzMzsuIFJp
dmVycyBhbmQgTHVlIG1ldCBvbmNlIGxhc3Qgc2Vhc29uIGFmdGVyIEx1ZSB0b29rIG92ZXIgYXMg
aGVhZCBjb2FjaCwgYW5kIFJpdmVycyBhY2tub3dsZWRnZWQgaXQgZmVsdCBkaWZmZXJlbnQgdGhh
biBhbGwgb2YgdGhlIHByZXZpb3VzIHRpbWVzIGhlIGNvYWNoZWQgYWdhaW5zdCBhIGdvb2QgZnJp
ZW5kLiBSaXZlcnMgc2FpZCBMdWUgaXMgbGlrZSBhIHNvbiB0byBoaW0sIHdoaWNoIG1hZGUgdGhl
IGluaXRpYWwgbWF0Y2h1cCBtb3JlIGRpZmZpY3VsdC48L3A+PHA+VGhlIHNlY29uZCBtZWV0aW5n
IFRodXJzZGF5IHN0aWxsIGZlbHQgYXdrd2FyZCB0byBMdWUuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUbyBjb2Fj
aCBhZ2FpbnN0IGhpbSBrbm93aW5nIHRoYXQgaGUgdGF1Z2h0IG1lIGV2ZXJ5dGhpbmcgYW5kIEkg
c3R1ZGllZCBoaW0gc28gbXVjaCBvdmVyIHRob3NlIGZpdmUgeWVhcnMsIGl0JiM4MjE3O3Mga2lu
ZCBvZiB3ZWlyZCwmIzgyMjE7IEx1ZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7QnV0IGl0IGFsc28gc2hvd3MgaGUg
aGFkIGJlbGllZiBpbiBtZSBhbmQgdGhlIGNvbmZpZGVuY2UgaW4gbWUgdG8gYmUgYSBjb2FjaCB3
aGVuIEkgZGlkbiYjODIxNzt0IGtub3cgSSBjb3VsZCBiZSBhIGNvYWNoLiBOb3cgaGUgY2FuIGxv
b2sgZG93biBsaWtlIGEgcHJvdWQgZmF0aGVyLCBvciBhIHByb3VkIGRhZCBqdXN0IGxvb2tpbmcg
YXQgbWUgb24gdGhlIG90aGVyIHNpZGUuIEl0JiM4MjE3O3MgYSBncmVhdCBmZWVsaW5nLCBidXQg
aXQmIzgyMTc7cyB3ZWlyZC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkphc29uIExsb3lkIGNhbiBiZSByZWFjaGVk
IGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpqbGxveWRAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPmpsbG95ZEB0
aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIFJlYWQgdGhlIENhdnMgYmxvZyBhdCA8YSBocmVmPSJo
dHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2NhdnMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cub2hpby5jb20vY2F2
czwvYT4uIEZvbGxvdyBoaW0gb24gVHdpdHRlciA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnR3aXR0ZXIu
Y29tL0phc29uTGxveWRBQkoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cudHdpdHRlci5jb20vSmFzb25M
bG95ZEFCSjwvYT4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.