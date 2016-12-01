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CLIPPERS 113, CAVALIERS 94

Clippers 113, Cavaliers 94: Complacency kills Cavs in blowout home loss to Clippers

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: December 1, 2016 - 11:01 PM | Updated: December 2, 2016 - 11:28 AM
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Cavaliers LeBron James pulls down an offensive rebound against the Clippers in the second quarter of a game on Thursday, Dec. 1, 2016, at Quicken Loans Arena in Cleveland. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)

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