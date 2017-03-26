All CATEGORIES
☰ Menu

Coach Tyronn Lue has secret plan to fix Cavaliers’ struggling defense in playoffs

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: March 26, 2017 - 02:48 PM | Updated: March 26, 2017 - 06:00 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Cavaliers' LeBron James (23) grabs a rebound in front of teammate Kevin Love during the first half of an NBA basketball game against the Washington Wizards in Cleveland, Saturday, March 25, 2017. The Wizards won 127-115. (AP Photo/Phil Long)


MORE IN SPORTS

browns26cut_02 Tony Gutierrez - AP
2017 NFL Draft: Patrick Mahomes possesses more than the type of arm talent Browns coach Hue Jackson can’t possibly ignore

Patrick Mahomes can throw a football at least 80 yards, but Texas Tech coach Kliff Kingsbury’s favorite memories of the quarterback don’t stem from his super­human arm strength.

cavs27cutweb
Coach Tyronn Lue has secret plan to fix Cavaliers’ struggling defense in playoffs
cavs26_04
Wizards 127, Cavaliers 115: Cavs have no defensive answers for John Wall, hot-shooting Wizards
stv26_22
Boys basketball / St. Vincent-St. Mary 45, Wauseon 30: Jayvon Graves powers Irish to Division II state championship
tribe26_01
Indians mulling options for one, possibly two available spots in Opening Day bullpen
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next