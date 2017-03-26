All CATEGORIES
☰ Menu

Cavaliers

Coach Tyronn Lue has secret plan to fix Cavaliers’ struggling defense in playoffs

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: March 26, 2017 - 02:48 PM | Updated: March 27, 2017 - 07:14 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Cavaliers' LeBron James (23) grabs a rebound in front of teammate Kevin Love during the first half of an NBA basketball game against the Washington Wizards in Cleveland, Saturday, March 25, 2017. The Wizards won 127-115. (AP Photo/Phil Long)


MORE IN SPORTS

zmen29cut_02 Patrick Semansky - AP
University of Akron basketball: Search to replace coach Keith Dambrot begins; Zips players consider options

The fallout has begun in the wake of former University of Akron basketball coach Keith Dambrot accepting the same position at Duquesne University.

marla29cut_01
Marla Ridenour: Cavaliers conceding high playoff seed not as farfetched as it sounds, but convincing LeBron an issue
tribe29cut_01
Indians make contract extension with Jose Ramirez official
browns29cut_02
Browns coach Hue Jackson wants to keep No. 1 pick, says ‘there’s no question’ edge rusher Myles Garrett in discussion
bsider29cut_01
Coach Hue Jackson still has hope Browns could trade for quarterback: ‘Anything’s a possibility until it’s not’
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next