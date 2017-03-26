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Coach Tyronn Lue has secret plan to fix Cavaliers’ struggling defense in playoffs

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: March 26, 2017 - 02:48 PM

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Coach Tyronn Lue has secret plan to fix Cavaliers’ struggling defense in playoffs - 2:48 PM

CLEVELAND: Cavaliers coach Tyronn Lue has a secret.

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