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Coach Tyronn Lue has secret plan to fix Cavaliers’ struggling defense in playoffs

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: March 26, 2017 - 02:48 PM | Updated: March 27, 2017 - 07:14 AM
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Cleveland Cavaliers' LeBron James (23) grabs a rebound in front of teammate Kevin Love during the first half of an NBA basketball game against the Washington Wizards in Cleveland, Saturday, March 25, 2017. The Wizards won 127-115. (AP Photo/Phil Long)


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