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Coach Tyronn Lue made sure Cavaliers got their money’s worth in NBA Finals

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: September 27, 2016 - 05:54 PM | Updated: September 28, 2016 - 06:59 AM
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Cavaliers' Kevin Love (left) talks with head coach Tyronn Lue (center) as LeBron James listens during the Cleveland Cavaliers Media Day on Monday in Independence. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)

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