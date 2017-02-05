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Cavaliers

Comfortable in his role with Cavs, Kevin Love not bothered by trade rumors

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: February 5, 2017 - 06:14 PM | Updated: February 6, 2017 - 09:07 AM
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Cleveland Cavaliers' Kevin Love in action during an game against the Philadelphia 76ers in Nov. 2016, in Philadelphia. (AP Photo/Matt Slocum)


 

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