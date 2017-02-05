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Comfortable in his role with Cavs, Kevin Love not bothered my trade rumors

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: February 5, 2017 - 06:14 PM
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Cleveland Cavaliers' Kevin Love in action during an game against the Philadelphia 76ers in Nov. 2016, in Philadelphia. (AP Photo/Matt Slocum)


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Comfortable in his role with Cavs, Kevin Love not bothered my trade rumors - 11:51 PM

NEW YORK: Maybe it’s the bling of his championship ring. Maybe it’s the security of his $110 million contract. Likely it’s some combination of both. Regardless, Kevin Love is more comfortable now — with everything. That includes his role in this system and his name constantly being kicked around in trade rumors.

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