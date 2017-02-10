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Derrick Williams hoping to make best of opportunity with Cavaliers

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: February 10, 2017 - 04:20 PM
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Cleveland Cavaliers forward Derrick Williams (32) shoots in front of Oklahoma City Thunder guard Russell Westbrook (0), guard Victor Oladipo, and forward Andre Roberson (21) during the second quarter Thursday in Oklahoma City. (AP Photo/Sue Ogrocki)


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