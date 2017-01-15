Despite addition of Kevin Durant, MVP Steph Curry remains focus of Cavaliers defense against Warriors

PHA+U0FOIEZSQU5DSVNDTzogVGhyb3VnaG91dCB0aGUgbGFzdCB0d28gdGhyaWxsaW5nIE5CQSBG
aW5hbHMsIHRoZSBDYXZhbGllcnMmIzgyMTc7IHNjb3V0aW5nIHJlcG9ydCBvbiB0aGUgR29sZGVu
IFN0YXRlIFdhcnJpb3JzIHN0YXJ0ZWQgYW5kIGVuZGVkIHdpdGggU3RlcGggQ3VycnkuIDwvcD48
cD5Gb3IgYWxsIG9mIHRoZSB0YWxlbnQgZ3VzaGluZyBvdXQgb2YgdGhlIFdhcnJpb3JzIGxvY2tl
ciByb29tLCB0aGUgQ2F2cyBkZXZvdGVkIHRoZSBtb3N0IHRpbWUgdG8gYmxhbmtldGluZyBDdXJy
eSBhbmQgbWFraW5nIGxpZmUgYXMgbWlzZXJhYmxlIGFzIHBvc3NpYmxlIGZvciB0aGUgdHdvLXRp
bWUgTW9zdCBWYWx1YWJsZSBQbGF5ZXIuIDwvcD48cD5BcyB0aGUgdHdvIGJlc3QgdGVhbXMgaW4g
dGhlIGxlYWd1ZSBwcmVwYXJlIHRvIG1lZXQgYWdhaW4gTW9uZGF5IG5pZ2h0IGF0IE9yYWNsZSBB
cmVuYSwgdGhhdCBoYXNuJiM4MjE3O3QgcmVhbGx5IGNoYW5nZWQuIFRoZSBXYXJyaW9ycyBoYXZl
IHRha2VuIHRoZSBiYWxsIG91dCBvZiBDdXJyeSYjODIxNztzIGhhbmRzIGF0IHRpbWVzIHRoaXMg
c2Vhc29uIHRvIGJldHRlciBhY2NsaW1hdGUgS2V2aW4gRHVyYW50IHRvIHRoZWlyIHN5c3RlbSwg
YnV0IEN1cnJ5IGlzIHN0aWxsIHRoZSBDYXZzJiM4MjE3OyBmb2NhbCBwb2ludC4gPC9wPjxwPiYj
ODIyMDtZb3UgcGF5IGEgbG90IG9mIGF0dGVudGlvbiB0byBTdGVwaCwmIzgyMjE7IExlQnJvbiBK
YW1lcyBzYWlkIFN1bmRheS4gJiM4MjIwO0hlJiM4MjE3O3MgYSB0d28tdGltZSBNVlAgZm9yIGEg
cmVhc29uLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIENhdnMgaGVsZCBDdXJyeSB0byAxNSBwb2ludHMgb24g
NC1vZi0xMSBzaG9vdGluZyBvbiB0aGVpciBDaHJpc3RtYXMgRGF5IGdhbWUsIGJ1dCBEdXJhbnQg
c2NvcmNoZWQgdGhlbSBmb3IgMzYgcG9pbnRzLiBDdXJyeSBpcyBhdmVyYWdpbmcgMjMuNiBwb2lu
dHMgYWdhaW5zdCB0aGVtIChyZWd1bGFyIHNlYXNvbiBhbmQgcG9zdHNlYXNvbiBjb21iaW5lZCkg
c2luY2UgdGhlIHN0YXJ0IG9mIHRoZSAyMDE0LTE1IHNlYXNvbiAoMTggZ2FtZXMpLiBUaGUgQ2F2
cyBoYXZlIGRvbmUgYSBuaWNlIGpvYiBvZiB0YWtpbmcgaGltIG91dCBvZiBnYW1lcyBhdCB0aW1l
cywgYnV0IER1cmFudCBub3cgYWRkcyBhbm90aGVyIGxheWVyIHRvIHRoZWlyIHByb2JsZW1zLjwv
cD48cD4mIzgyMjA7V2hlbiB5b3UmIzgyMTc7cmUgYWJsZSB0byBoYXZlIFN0ZXBoIGhhdmUgYSBi
YWQgZ2FtZSwgd2hpY2ggaXMgbm90IHZlcnkgb2Z0ZW4sIHRoZXkgaGF2ZSBhIGd1eSB3aG8gY2Fu
IGdvIGdldCBpdCBvbmUgb24gb25lLCYjODIyMTsgTHVlIHNhaWQuICYjODIyMDtBbmQgRHVyYW50
IGRpZCB0aGF0IGluIHRoZSBmaXJzdCBnYW1lLiBZb3UgYWx3YXlzIGhhdmUgdGhhdCBndXkgd2hv
IGNhbiBnbyBnZXQgaXQgb24gaGlzIG93bi4gU28sIHdlJiM4MjE3O3ZlIHRyaWVkIHRvIGRvIGEg
Z29vZCBqb2Igb2YgdGFraW5nIEtsYXkgW1Rob21wc29uXW91dCwgdGFraW5nIFN0ZXBoIG91dCwg
dGFraW5nIHRoZSAzLXBvaW50IHNob290aW5nIG91dC4gSWYgeW91IGRvIHRoYXQgbm93YWRheXMs
IHdoZW4gS2V2aW4gaXMgaGVyZSBub3cgaGUgY2FuIGdvIG9uZSBvbiBvbmUsIGhlIGNhbiBnbyBz
Y29yZSA0MC4gU28sIHRoYXQmIzgyMTc7cyBhIGRpZmZlcmVudCBkeW5hbWljIHRoZXkgaGF2ZSBv
biB0aGVpciB0ZWFtLiYjODIyMTsgPC9wPjxwPkFzIHRoZSBOQkEgZ2FtZSBjb250aW51ZXMgdG8g
ZXZvbHZlLCBzbyBkb2VzIHRoaXMgcml2YWxyeSAmIzgyMTI7IGFuZCB5ZXMsIGl0IGlzIGluZGVl
ZCBhIHJpdmFscnkuIFRoZSBDYXZzIGdvdCB0aGVpciBmaXJzdCBsb29rIGF0IHRoZSBXYXJyaW9y
cyB3aXRoIER1cmFudCBvbiBDaHJpc3RtYXMgYW5kIG5vdyBoYXZlIGEgbGl0dGxlIGJldHRlciBp
ZGVhIG9mIHdoYXQgdG8gZXhwZWN0LiBOb3cgdGhlIFdhcnJpb3JzIGdldCB0aGVpciBmaXJzdCBs
b29rIGF0IHRoZSBDYXZzIHdpdGggS3lsZSBLb3J2ZXIuIEFuZCB3aGlsZSBLb3J2ZXIgaXNuJiM4
MjE3O3QgdGhlIHNhbWUgY2FsaWJlciBwbGF5ZXIgYXMgRHVyYW50LCBoZSBhZGRzIGEgbW90aW9u
IGRpbWVuc2lvbiB0aGV5IGhhdmVuJiM4MjE3O3Qgc2VlbiBiZWZvcmUuIDwvcD48cD5UaGUgQ2F2
cyYjODIxNzsgcHJhY3RpY2UgU3VuZGF5IHdhcyB0aGVpciBmaXJzdCBpbiAxOCBkYXlzLiBJdCBj
YW1lIGF0IGEgZ29vZCB0aW1lLCBnaXZlbiBNb25kYXkmIzgyMTc7cyBvcHBvbmVudCwgYW5kIHRo
ZSBmYWN0IGl0IHNlcnZlZCBhcyBhbiBvcHBvcnR1bml0eSB0byBnZXQgS29ydmVyIGEgbGl0dGxl
IG1vcmUgaW50ZWdyYXRlZCBpbnRvIHRoZWlyIHN5c3RlbS4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGlzIGlz
IGEgZGlmZmVyZW50IGR5bmFtaWMgdGhleSBoYXZlbiYjODIxNzt0IHNlZW4sJiM4MjIxOyBMdWUg
c2FpZCBvZiBLb3J2ZXIuICYjODIyMDtBIGd1eSBydW5uaW5nIG9mZiBwaW5kb3ducywgb2ZmIHNj
cmVlbnMuIFRoZSBzdHlsZSBpbiB3aGljaCBoZSBwbGF5cyBpcyByZWFsbHkgZGlmZmVyZW50IGZy
b20gd2hhdCB0aGV5JiM4MjE3O3ZlIHNlZW4gdGhlIHBhc3QgdHdvIHllYXJzIGZyb20gb3VyIHRl
YW0sIHNvIHdlJiM4MjE3O2xsIGp1c3Qgc2VlIGhvdyB0aGV5IGFkanVzdCB0byB0aGF0LiYjODIy
MTs8L3A+PHA+S29ydmVyIHVuZGVyc3RhbmRzIHdoYXQgaXQgbWVhbnMgdG8gYmUgdGhlIGZvY2Fs
IHBvaW50IG9mIHRoZSBDYXZzJiM4MjE3OyBkZWZlbnNlLiBIZSB3YXMgdGFyZ2V0ZWQgd2hlbmV2
ZXIgdGhlIENhdnMgcGxheWVkIHRoZSBBdGxhbnRhIEhhd2tzIHNpbWlsYXIgdG8gaG93IHRoZSBD
YXZzIGF0dGFjayBDdXJyeS4gPC9wPjxwPk5vdyBoZSYjODIxNztzIHRha2luZyBhIGNyYXNoIGNv
dXJzZSBpbiB0aGUgQ2F2cyYjODIxNzsgc3lzdGVtIGFuZCB0aGlzIHJpdmFscnkuIEphbWVzIGhh
cyBiZWVuIHNsb3cgdG8gY2FsbCBpdCBhIHJpdmFscnkgaW4gcmVjZW50IGRheXMsIGJ1dCBMdWUg
YWNrbm93bGVkZ2VkIHByaW9yIHRvIHRoZSBDaHJpc3RtYXMgRGF5IGdhbWUgaXQmIzgyMTc7cyBh
IGJpZyByaXZhbHJ5IGFuZCBLb3J2ZXIsIHdobyBqdXN0IHJlY2VudGx5IGFycml2ZWQsIGFncmVl
cy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3MgYSByaXZhbHJ5IGl0IGZlZWxzIGxpa2UsJiM4MjIx
OyBLb3J2ZXIgc2FpZC4gJiM4MjIwO0kgZG9uJiM4MjE3O3Qga25vdyBob3cgbWFueSBvZiB0aGVt
IHRoZXJlIGFyZSBpbiB0aGUgTkJBIHJpZ2h0IG5vdywgYnV0IHRoaXMgZmVlbHMgbGlrZSBpdCYj
ODIxNztzIGF0IHRoZSB0b3AuIFRob3NlIGFyZSBmdW4gdG8gYmUgYSBwYXJ0IG9mLiBUaGV5JiM4
MjE3O3JlIGhlYXRlZCwgdGhleSYjODIxNztyZSBjb21wZXRpdGl2ZSwgdGhlcmUgYXJlIGdyZWF0
IHBsYXllcnMgb24gYm90aCBzaWRlcyBhbmQgdGhlc2UgZ3V5cyBoYXZlIHBsYXllZCBhZ2FpbnN0
IGVhY2ggb3RoZXIgc28gbXVjaCB0aGUgbGFzdCBjb3VwbGUgb2YgeWVhcnMuIFRoaXMgaXMgbXkg
Zmlyc3QgdGltZSB3YWxraW5nIGludG8gaXQgc28gSSYjODIxNzttIGp1c3QgZ29pbmcgdG8gdHJ5
IHRvIGFkZCB0byB3aGF0IHRoZXkmIzgyMTc7dmUgYmVlbiBkb2luZy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkph
bWVzIGhhcyBzcGVudCB0d28gZGF5cyBkZW55aW5nIGl0JiM4MjE3O3MgYSByaXZhbHJ5LCB5ZXQg
aGUgY2F1c2VkIGEgc3RpciB3aXRoIGRlY29yYXRpb25zIHNjYXR0ZXJlZCB0aHJvdWdob3V0IGhp
cyBIYWxsb3dlZW4gcGFydHkgYSBjb3VwbGUgbW9udGhzIGFnbyB0aGF0IG1vY2tlZCB0aGUgV2Fy
cmlvcnMgYW5kIHRoZSBmYWN0IHRoZXkgYmVjYW1lIHRoZSBmaXJzdCB0ZWFtIGluIEZpbmFscyBo
aXN0b3J5IHRvIGJsb3cgYSAzLTEgbGVhZC48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoYXQmIzgyMTc7cyBmYXIg
cmVtb3ZlZCwgbWFuLiBUaGVyZSB3ZXJlIGEgbG90IG9mIHBlb3BsZSBmZWF0dXJlZCBbYXQgdGhl
IHBhcnR5XSwmIzgyMjE7IEphbWVzIHNhaWQuICYjODIyMDtJIHdhcyBhbHNvIGZlYXR1cmVkIGlu
IHRoZXJlIHRvby4gQnV0IHRoYXQmIzgyMTc7cyB3YXRlciB1bmRlciB0aGUgYnJpZGdlLiYjODIy
MTs8L3A+PHA+SmFzb24gTGxveWQgY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmps
bG95ZEB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+amxsb3lkQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9h
Pi4gUmVhZCB0aGUgQ2F2cyBibG9nIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cub2hpby5jb20vY2F2
cyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5vaGlvLmNvbS9jYXZzPC9hPi4gRm9sbG93IGhpbSBvbiBU
d2l0dGVyIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudHdpdHRlci5jb20vSmFzb25MbG95ZEFCSiIgdGFy
Z2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy50d2l0dGVyLmNvbS9KYXNvbkxsb3lkQUJKPC9hPi4gPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.