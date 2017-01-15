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Despite addition of Kevin Durant, MVP Steph Curry remains focus of Cavaliers defense against Warriors

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: January 15, 2017 - 08:58 PM | Updated: January 16, 2017 - 08:27 AM
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Golden State Warriors' Stephen Curry, front to back is fouled by Cleveland Cavaliers' Channing Frye as Kyrie Irving watches in the second half of an NBA basketball game, Sunday, Dec. 25, 2016, in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)


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