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Cavaliers

Despite injuries, turbulence, Cavaliers lead the East and just one game off last year’s pace at All-Star break

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: February 16, 2017 - 01:39 PM | Updated: February 17, 2017 - 08:01 AM
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Indiana Pacers' Monta Ellis (back) puts pressure on Cleveland Cavaliers' Kyle Korver in the first half Wednesday in Cleveland. The Cavaliers won 113-104. (AP Photo/Tony Dejak)


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