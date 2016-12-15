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Difficult decisions for LeBron James, Cavaliers still a few years off with new CBA

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: December 15, 2016 - 07:52 PM | Updated: December 16, 2016 - 07:00 AM
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Cleveland Cavaliers' LeBron James is fouled by Memphis Grizzlies' Jarell Martin (1) in the first half of an NBA basketball game Tuesday, Dec. 13, 2016, in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)


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