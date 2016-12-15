Difficult decisions for LeBron James, Cavaliers still a few years off with new CBA

PHA+TGVCcm9uIEphbWVzIGFuZCB0aGUgQ2F2YWxpZXJzIGVhY2ggaGF2ZSBkaWZmaWN1bHQgZGVj
aXNpb25zIHRvIG1ha2UgaW4gdGhlIGNvbWluZyB5ZWFycy4gPC9wPjxwPlRoZSBuZXcgY29sbGVj
dGl2ZS1iYXJnYWluaW5nIGFncmVlbWVudCBiZXR3ZWVuIE5CQSBvd25lcnMgYW5kIHBsYXllcnMg
aGFzIHNldCB0aGUgcnVsZXMgb2YgZW5nYWdlbWVudC4gTm93IGl0JiM4MjE3O3MgdXAgdG8gSmFt
ZXMgYW5kIENhdnMgb3duZXIgRGFuIEdpbGJlcnQgdG8gZGV0ZXJtaW5lIGhvdyBsb25nIHRoaXMg
cGFydG5lcnNoaXAgbGFzdHMuIDwvcD48cD5KYW1lcyByZW1haW5zIHVuZGVyIHRlYW0gY29udHJv
bCB0aHJvdWdoIG5leHQgc2Vhc29uLiBIZSB3aWxsIGJlIGVsaWdpYmxlIGluIHRoZSBzdW1tZXIg
b2YgMjAxOCB0byBzaWduIGEgZml2ZS15ZWFyIGRlYWwgd29ydGggYWJvdXQgJDIwOSBtaWxsaW9u
LCBhY2NvcmRpbmcgdG8gb25lIHNvdXJjZSB3aXRoIGtub3dsZWRnZSBvZiB0aGUgbmV3IENCQS4g
VGhlIGV4YWN0IGRvbGxhciBmaWd1cmUgd29uJiM4MjE3O3QgYmUga25vd24gdW50aWwgdGhlIGNh
cCBmb3IgdGhlIDIwMTgtMTkgc2Vhc29uIGlzIHNldCwgYnV0IGVhY2ggc2lkZSBhbHJlYWR5IGhh
cyBhIHdvcmtpbmcgaWRlYSBvZiB3aGF0IHRoZSBudW1iZXJzIHdpbGwgbG9vayBsaWtlLiA8L3A+
PHA+VGhlIG5ldyBDQkEgaW5jbHVkZXMgYSAmIzgyMjA7ZGVzaWduYXRlZCB2ZXRlcmFuIHBsYXll
ciBleGNlcHRpb24mIzgyMjE7IHRoYXQgYWxsb3dzIHRlYW1zIHRvIG9mZmVyIGEgc2l4LXllYXIg
ZXh0ZW5zaW9uIHRvIGNlcnRhaW4gcGxheWVycy4gSmFtZXMsIGhvd2V2ZXIsIGRvZXMgbm90IHF1
YWxpZnkuIE5laXRoZXIgd2lsbCBLZXZpbiBMb3ZlIGJlY2F1c2UgTG92ZSBoYXMgYWxyZWFkeSBz
aWduZWQgdHdvIGxvbmctdGVybSBjb250cmFjdHMuIFRoZSBuZXcgZXhjZXB0aW9uIGlzIGRlc2ln
bmVkIGZvciBwbGF5ZXJzIGVudGVyaW5nIHRoZWlyIGVpZ2h0aCBvciBuaW50aCBzZWFzb25zIGlu
IHRoZSBsZWFndWUgYW5kIHNpZ25pbmcgdGhlaXIgc2Vjb25kIG1heCBleHRlbnNpb24uIFRoYXQg
bWVhbnMgS3lyaWUgSXJ2aW5nIHdpbGwgYmUgdGhlIG9ubHkgb25lIG9mIHRoZSBDYXZzJiM4MjE3
OyBCaWcgVGhyZWUgd2hvIHF1YWxpZmllcy4gPC9wPjxwPkJvdGggSXJ2aW5nIGFuZCBMb3ZlIGNh
biBiZWNvbWUgZnJlZSBhZ2VudHMgaW4gdGhlIHN1bW1lciBvZiAyMDE5LiBUaGVpciBmdXR1cmVz
IGluIENsZXZlbGFuZCBtYXkgd2VsbCBiZSB0aWVkIHRvIHdoYXQgSmFtZXMgY2hvb3NlcyB0byBk
byBpbiAmIzgyMTc7MTguIEphbWVzIGhhcyBoaW50ZWQgdG8gd2FudGluZyB0byBwbGF5IHdpdGgg
YmVzdCBmcmllbmRzIENhcm1lbG8gQW50aG9ueSwgQ2hyaXMgUGF1bCBhbmQgRHd5YW5lIFdhZGUg
YXQgc29tZSBwb2ludCBpbiBoaXMgY2FyZWVyLiBUaGUgc3VtbWVyIG9mICYjODIxNzsxOCBtaWdo
dCBhbGxvdyBoaW0gdG8gbGVhdmUgYW5kIGRvIHRoYXQuIDwvcD48cD5JZiBKYW1lcyBjaG9vc2Vz
IHRvIHJlbWFpbiBpbiBDbGV2ZWxhbmQsIGhvd2V2ZXIsIGhlIGNhbiBzaWduIGEgbWFzc2l2ZSBj
b250cmFjdCB3aXRoIGFuIGF2ZXJhZ2UgYW5udWFsIHZhbHVlIG5vcnRoIG9mICQ0MCBtaWxsaW9u
IHBlciB5ZWFyIChoZSYjODIxNztzIGVhcm5pbmcgYWJvdXQgJDMxIG1pbGxpb24gdGhpcyBzZWFz
b24pLiBBIGZpdmUteWVhciBkZWFsIHdpbGwgYWxzbyB0YWtlIGhpbSB0aHJvdWdoIGhpcyAyMHRo
IHNlYXNvbiBpbiB0aGUgTkJBLiA8L3A+PHA+VGhlIHVuaW9uIHdhcyBhYmxlIHRvIGluY3JlYXNl
IHRoZSAmIzgyMjA7YWdlIDM2JiM4MjIxOyBydWxlIHRvIGFuICYjODIyMDthZ2UgMzgmIzgyMjE7
IHJ1bGUsIHdoaWNoIGxpbWl0cyBob3cgbG9uZyBvZiBjb250cmFjdHMgb2xkZXIgdmV0ZXJhbnMg
bWF5IHNpZ24uIFBlcmhhcHMgaXQmIzgyMTc7cyBubyBjb2luY2lkZW5jZSB0aGUgdHdvIGhpZ2hl
c3QgcmFua2luZyBtZW1iZXJzIG9mIHRoZSB1bmlvbiwgUGF1bCBhbmQgSmFtZXMsIGFyZSB0aGUg
bW9zdCBpbXBhY3RlZCBieSBzdWNoIGEgY2hhbmdlLiBVbmRlciB0aGUgb2xkIENCQSwgSmFtZXMg
d291bGQgbm90IGhhdmUgYmVlbiBlbGlnaWJsZSB0byBzaWduIGEgZml2ZS15ZWFyIGV4dGVuc2lv
biBpbiB0aGUgc3VtbWVyIG9mICYjODIxNzsxOCBiZWNhdXNlIG9mIHdoZW4gaGUgdHVybnMgMzYu
IE5vdyBoZSBpcyBlbGlnaWJsZS4gIDwvcD48cD5PZiBjb3Vyc2UsIEdpbGJlcnQgaGFzIGEgZGVj
aXNpb24gdG8gbWFrZSwgdG9vLiBKYW1lcyBjb3VsZCBzdXJwYXNzIDUwLDAwMCBjYXJlZXIgbWlu
dXRlcyAocmVndWxhciBzZWFzb24gYW5kIHBvc3RzZWFzb24gY29tYmluZWQpIGJ5IHRoZSBlbmQg
b2YgdGhpcyBwbGF5b2ZmIHJ1bi4gSGUgY291bGQgYmUgb3ZlciA1NSwwMDAgbWludXRlcyBieSB0
aGUgc3VtbWVyIG9mIDIwMTguIEJ5IGNvbXBhcmlzb24sIEtvYmUgQnJ5YW50LCB3aG8gaXMgc2l4
IHllYXJzIG9sZGVyIHRoYW4gSmFtZXMsIHJldGlyZWQgaW4gdGhlIHNwcmluZyBhZnRlciA1Nyww
MDAgbWludXRlcyBpbiB0aGUgcmVndWxhciBzZWFzb24gYW5kIHBvc3RzZWFzb24uIDwvcD48cD5K
YW1lcyYjODIxNzsgcHJvZHVjdGl2aXR5IGFuZCBkdXJhYmlsaXR5IGlzIHVubWF0Y2hlZCB0aHJv
dWdob3V0IGhpcyBjYXJlZXIsIGJ1dCBpdCB3b3VsZCBzdGlsbCBiZSBhIHNpZ25pZmljYW50IHJp
c2sgdG8gbWFrZSBhICQyMDAgbWlsbGlvbiBpbnZlc3RtZW50IGluIGEgc3VwZXJzdGFyIHdpdGgg
MTUgeWVhcnMgaW4gdGhlIGxlYWd1ZS4gPC9wPjxwPk9mIGNvdXJzZSwgbm9uZSBvZiB0aGlzIGlt
cGFjdHMgdGhlIENhdnMgdG9kYXkuIFRoZXkgaGF2ZSBhbiBleGNlbGxlbnQgY2hhbmNlIGF0IGRl
ZmVuZGluZyB0aGVpciBjaGFtcGlvbnNoaXAgaW4gSnVuZSBhbmQgdGhleSBoYXZlIGFsbCBvZiB0
aGVpciBzdGFycyBzaWduZWQgdGhyb3VnaCBhdCBsZWFzdCBuZXh0IHNlYXNvbi4gVGhpcyB3ZWVr
JiM4MjE3O3MgQ0JBIGV4dGVuc2lvbiBhbHNvIGFzc3VyZXMgbm8gbG9ja291dCBuZXh0IHN1bW1l
ciwgd2hpY2ggd291bGQmIzgyMTc7dmUgY3JpcHBsZWQgdGhlIENhdnMmIzgyMTc7IGNoYW1waW9u
c2hpcCB3aW5kb3cuIDwvcD48cD5UaGUgZGlmZmljdWx0IGRlY2lzaW9ucyBmb3IgYm90aCBzaWRl
cyBhcmUgY29taW5nLiBGb3J0dW5hdGVseSwgdGhleSYjODIxNztyZSBzdGlsbCBhIGZldyB5ZWFy
cyBhd2F5LiA8L3A+PHA+SmFzb24gTGxveWQgY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgPGEgaHJlZj0ibWFp
bHRvOmpsbG95ZEB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+amxsb3lkQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwu
Y29tPC9hPi4gUmVhZCB0aGUgQ2F2cyBibG9nIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cub2hpby5j
b20vY2F2cyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5vaGlvLmNvbS9jYXZzPC9hPi4gRm9sbG93IGhp
bSBvbiBUd2l0dGVyIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudHdpdHRlci5jb20vSmFzb25MbG95ZEFC
SiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy50d2l0dGVyLmNvbS9KYXNvbkxsb3lkQUJKPC9hPi4gPC9w
Pg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.