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Dominant as usual, Cavaliers’ LeBron James now healthy, too: ‘The last couple years, this is the best I’ve felt’

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: December 11, 2016 - 03:47 PM
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Cleveland Cavaliers' LeBron James in action during a game against the Philadelphia 76ers on Nov. 27, 2016, in Philadelphia. (AP Photo/Matt Slocum)


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