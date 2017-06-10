All CATEGORIES
☰ Menu

NBA Finals: Game 5 Cavaliers at Warriors | 9 p.m. Monday, ABC (WEWS Channel 5)

Down 3-1, upbeat Cavaliers returning to Oakland after finding formula to beat Warriors

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: June 10, 2017 - 07:51 PM | Updated: June 12, 2017 - 11:41 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Cavaliers guard Kyrie Irving reacts after hitting a 3-point shot late in the 4th quarter against Golden State Warriors in Game 4 of the NBA Finals on Friday at Quicken Loans Arena in Cleveland. The Cleveland Cavaliers defeated the Golden State Warriors 137-116. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN SPORTS

ulrich13cut_01 Ron Schwane - AP
Nate Ulrich’s Browns analysis: Things to like, dislike heading into mandatory minicamp

Spring is the time for optimism in the NFL, so even after a 1-15 season, there was nothing surprising about Browns owner Jimmy Haslam saying last month he’s “highly confident” his team will begin to turn around and perform at the level it should this year.

cavs12
Guard Kyrie Irving at his best when Cavaliers have backs to the wall
tribe12_01
Indians 4, White Sox 2: Erik Gonzalez comes through with two hits, an RBI and a run scored in rare start at second base
tnotes13cut
Indians’ recent highly touted picks progressing as team sits out first round of MLB amateur draft - 7:13 PM
APTOPIX_Stanley_Cup_Penguins_Predators_Hockey_47054.jpg-8b5de~7
Stanley Cup: Penguins beat Predators to win Cup
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next