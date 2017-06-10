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Down 3-1, upbeat Cavaliers returning to Oakland after finding formula to beat Warriors

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: June 10, 2017 - 07:51 PM

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