All CATEGORIES
☰ Menu

NBA Finals: Game 5 Cavaliers at Warriors | 9 p.m. Monday, ABC (WEWS Channel 5)

Down 3-1, upbeat Cavaliers returning to Oakland after finding formula to beat Warriors

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: June 10, 2017 - 07:51 PM | Updated: June 12, 2017 - 11:41 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Cavaliers guard Kyrie Irving reacts after hitting a 3-point shot late in the 4th quarter against Golden State Warriors in Game 4 of the NBA Finals on Friday at Quicken Loans Arena in Cleveland. The Cleveland Cavaliers defeated the Golden State Warriors 137-116. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN SPORTS

Browns notebook: Joe Thomas ranks 25th on NFL Network’s top-100 players list - 11:50 PM

Browns 10-time Pro Bowl left tackle Joe Thomas continues to be recognized by the rest of the NFL as the brightest spot on Cleveland’s roster.

tnotes13cut
Indians’ recent highly touted picks progressing as team sits out first round of MLB amateur draft - 11:27 PM
cavs13cut_13
Poll: What should the Cavs do for next season after losing the NBA Finals? - 12:13 AM
mlbdraft13cut_2
MLB notebook: McCullers is latest Astros pitcher to go on disabled list - 12:00 AM
sbriefs13cut
Sports news roundup — compiled June 12 - 11:50 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next