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NBA Finals: Game 5 Cavaliers at Warriors | 9 p.m. Monday, ABC (WEWS Channel 5)

Down 3-1, upbeat Cavaliers returning to Oakland after finding formula to beat Warriors

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: June 10, 2017 - 07:51 PM
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Cleveland Cavaliers guard Kyrie Irving reacts after hitting a 3-point shot late in the 4th quarter against Golden State Warriors in Game 4 of the NBA Finals on Friday at Quicken Loans Arena in Cleveland. The Cleveland Cavaliers defeated the Golden State Warriors 137-116. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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