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NBA Finals: Game 5 Cavaliers at Warriors | 9 p.m. Monday, ABC (WEWS Channel 5)

Down 3-1, upbeat Cavaliers returning to Oakland after finding formula to beat Warriors

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: June 10, 2017 - 07:51 PM | Updated: June 12, 2017 - 11:41 AM
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Cleveland Cavaliers guard Kyrie Irving reacts after hitting a 3-point shot late in the 4th quarter against Golden State Warriors in Game 4 of the NBA Finals on Friday at Quicken Loans Arena in Cleveland. The Cleveland Cavaliers defeated the Golden State Warriors 137-116. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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OAKLAND: Less than 10 minutes before Game 5 of the NBA Finals began on Monday night with his team trailing three games to one, there was LeBron James looking as calm as could be, dancing along the 3-point line as the music blared through the speakers at Oracle Arena and the sellout crowd at the Warriors home stadium prepared to roar to life.

On a night that musical moguls P. Diddy, Snoop Dogg and E-40 lined the front row in Oakland and cast members from the hit musical “Hamilton” sang the national anthem, James hit all the right notes, doing everything he could to send the series back to Cleveland and extend the season for at least one more game.

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