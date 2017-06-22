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Draft night a quiet one for Cavaliers with no picks, no trades, no word from Chauncey Billups

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: June 22, 2017 - 08:54 PM | Updated: June 23, 2017 - 09:44 AM
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In this March 2014 photo, Detroit Pistons guard Chauncey Billups watches from the sideline during an NBA basketball game against the Denver Nuggets in Denver. Two people familiar with the negotiations say the Cleveland Cavaliers have not yet offered Billups a role in their front office. Billups and Cavs owner Dan Gilbert met for two days this week to discuss a position, but the talks did not lead to a formal offer, the people said. (AP Photo/David Zalubowski, File)

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