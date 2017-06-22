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Draft night starts quietly for Cavaliers with no trades, no word from Chauncey Billups

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: June 22, 2017 - 08:54 PM | Updated: June 22, 2017 - 10:09 PM

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