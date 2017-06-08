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Facing 3-0 deficit against Warriors, Cavaliers’ LeBron James considers it part of ‘his calling’ to compete against dynasties

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: June 8, 2017 - 07:35 PM | Updated: June 9, 2017 - 09:22 AM
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Cleveland Cavaliers forward LeBron James (23) drives between Golden State Warriors' Matt Barnes (22) and Andre Iguodala (9) during the second half of Game 3 of the NBA Finals Wednesday in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)

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