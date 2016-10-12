All CATEGORIES
☰ Menu

Cavaliers

Former Cavaliers guard Mo Williams has knee surgery, seems to take dig at team

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: October 12, 2016 - 05:38 PM | Updated: October 13, 2016 - 08:23 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Cavaliers' Mo Williams is fouled by Sacramento Kings' Kosta Koufos during the fourth quarter of a game, Feb. 8, at Quicken Loans Arena in Cleveland. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN SPORTS

browns13cut_01 Ron Schwane - AP
Browns approaching week as if QB Cody Kessler will start Sunday, but everyone involved says plan may change

BEREA: Rookie quarterback Cody Kessler and the Browns are approaching this week as if he’ll start Sunday on the road against the Tennessee Titans, but the plan is not set in stone.

tribe13webA
Indians-Blue Jays ALCS a reunion of Cleveland front office executives
marla13cut_01
Marla Ridenour: Indians’ front office has displayed Midas touch this season
bnotes13cut
Browns notebook: Joel Bitonio’s mid-foot injury latest blow to team, surgery is possibility
cavs13web
Former Cavaliers guard Mo Williams has knee surgery, seems to take dig at team
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next