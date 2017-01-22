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Basketball

Former St. V-M, University of Akron star Dru Joyce III having his best season overseas

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: January 22, 2017 - 03:48 PM | Updated: January 23, 2017 - 05:48 PM
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Former Akron St. Vincent-St. Mary basketball player Dru Joyce III conducts a lay up drill during the first annual Give 'n Go Basketball Camp held at the Elder Johnson Family Life Center at the House of the Lord church on Wednesday, July 23, 2014, in Akron, Ohio. The camp was for players in the third through eighth grades and was conducted by Joyce and former teammates Romeo Travis and George Vinson. (Ed Suba Jr./Akron Beacon Journal)


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