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Frustrated LeBron turns up heat on Cavs organization: ‘I just hope we’re not satisfied’

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: January 24, 2017 - 08:07 PM | Updated: January 25, 2017 - 04:09 PM
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Cleveland Cavaliers forward LeBron James (23) reacts during the second half against the New Orleans Pelicans Monday in New Orleans. The Pelicans won 124-122.(AP Photo/Jonathan Bachman)


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