Grizzlies 93, Cavaliers 85: Grizzlies hold on to top Cavs minus Big Three

PHA+TUVNUEhJUywgVGVubi46IFRyb3kgRGFuaWVscyBzY29yZWQgMjAgcG9pbnRzIGFuZCBNYXJj
IEdhc29sIGhhZCAxNyBwb2ludHMgYW5kIDExIHJlYm91bmRzIHRvIGxlYWQgdGhlIE1lbXBoaXMg
R3JpenpsaWVzIHRvIGEgOTMtODUgdmljdG9yeSBXZWRuZXNkYXkgbmlnaHQgb3ZlciB0aGUgc2hv
cnQtaGFuZGVkIENhdmFsaWVycywgd2hvIGxlZnQgdGhlaXIgdG9wIHRocmVlIHBsYXllcnMgYXQg
aG9tZSB0byByZXN0LjwvcD48cD5Ub255IEFsbGVuIGFkZGVkIDE2IHBvaW50cywgZWlnaHQgcmVi
b3VuZHMgYW5kIHRocmVlIHN0ZWFscyBhcyBNZW1waGlzIHdvbiBmb3IgdGhlIHNldmVudGggdGlt
ZSBpbiBlaWdodCBnYW1lcy4gVGhlIG9ubHkgbG9zcyBkdXJpbmcgdGhhdCBzdHJldGNoIHdhcyBh
IDExMC04OSBkZWZlYXQgVHVlc2RheSBuaWdodCBpbiBDbGV2ZWxhbmQuPC9wPjxwPkxlQnJvbiBK
YW1lcywgS3lyaWUgSXJ2aW5nIGFuZCBLZXZpbiBMb3ZlIGRpZCBub3QgbWFrZSB0aGUgdHJpcCBm
b3IgdGhlIENhdnMsIGxlYXZpbmcgYW4gYXZlcmFnZSBvZiBtb3JlIHRoYW4gNzAgcG9pbnRzIHBl
ciBnYW1lIGJhY2sgaW4gQ2xldmVsYW5kLjwvcD48cD5UaGUgcmVzdWx0IHdhcyB0aGUgQ2F2YWxp
ZXJzIHNldHRpbmcgYSBzZWFzb24gbG93IGZvciBwb2ludHMgYW5kIGhpdHRpbmcgb25seSBuaW5l
IDMtcG9pbnRlcnMgJiM4MjEyOyBtYXRjaGluZyB0aGVpciBmZXdlc3QgaW4gYSBnYW1lIHRoaXMg
c2Vhc29uLjwvcD48cD5KYW1lcyBKb25lcyBtYWRlIHRocmVlIHNob3RzIGZyb20gb3V0c2lkZSB0
aGUgYXJjIGFuZCBsZWQgdGhlIENhdnMgd2l0aCAxNSBwb2ludHMuIENhdmFsaWVycyByb29raWUg
S2F5IEZlbGRlciBzY29yZWQgYSBzZWFzb24taGlnaCAxNC48L3A+PHA+TWlrZSBEdW5sZWF2eSBo
YWQgMTEgcG9pbnRzIGFuZCBEZUFuZHJlIExpZ2dpbnMgZmluaXNoZWQgd2l0aCAxMC48L3A+PHA+
VG9uZXkgRG91Z2xhcyBoYWQgMTQgcG9pbnRzIGZvciBNZW1waGlzLjwvcD48cD5NZW1waGlzIHRv
b2sgYWR2YW50YWdlIG9mIHRoZSBtaXNzaW5nIENhdmFsaWVycyBhbmQgYnVpbHQgYSAxNS1wb2lu
dCBsZWFkIGluIHRoZSBmaXJzdCBoYWxmIGJlZm9yZSBjYXJyeWluZyBhIDQ3LTM2IGFkdmFudGFn
ZSBpbnRvIHRoZSBicmVhay48L3A+PHA+R2Fzb2wsIERvdWdsYXMgYW5kIERhbmllbHMgaGFkIDEw
IHBvaW50cyBlYWNoIGZvciBNZW1waGlzLCB3aGlsZSBubyBDYXZhbGllcnMgd2VyZSBpbiBkb3Vi
bGUgZmlndXJlcyBpbiB0aGUgZmlyc3QgaGFsZi48L3A+PHA+TWVtcGhpcyBiZW5lZml0ZWQgZnJv
bSA4LW9mLTEzIHNob290aW5nIGZyb20gMy1wb2ludCByYW5nZS48L3A+PHA+VGhlIENhdmFsaWVy
cyBvcGVuZWQgdGhlIHNlY29uZCBoYWxmIHdpdGggbmluZSBjb25zZWN1dGl2ZSBwb2ludHMsIGJ1
dCBNZW1waGlzIGNvbnRpbnVlZCB0byBjb25uZWN0IGZyb20gYmV5b25kIHRoZSBhcmMuIEJ5IHRo
ZSBlbmQgb2YgdGhlIHRoaXJkIHF1YXJ0ZXIsIE1lbXBoaXMgd2FzIDExLW9mLTE3IGZyb20gbG9u
ZyBkaXN0YW5jZSBhbmQgaGFkIGEgNzQtNTMgbGVhZC48L3A+PHA+TWVtcGhpcyBmaW5pc2hlZCAx
Mi1vZi0yMyBmcm9tIDMtcG9pbnQgcmFuZ2UsIHdoaWxlIHRoZSBDYXZhbGllcnMgd2VyZSA5LW9m
LTI1LjwvcD48cD5UaGUgR3JpenpsaWVzIGV4dGVuZGVkIHRoZSBsZWFkIHRvIDI1IGluIHRoZSBm
b3VydGguIEV2ZW4gdGhvdWdoIHRoZXJlIHdlcmUgdGltZXMgQ2xldmVsYW5kIGN1dCBpbnRvIHRo
ZSBsZWFkLCBpdCB3YXMgbmV2ZXIgZW5vdWdoIGZvciBNZW1waGlzIGNvYWNoIERhdmlkIEZpemRh
bGUgdG8gcHV0IEdhc29sIGJhY2sgaW4gdGhlIGdhbWUgaW4gdGhlIGZvdXJ0aC48L3A+PHA+VGlw
LWluczwvcD48cD48c3Ryb25nPkNhdmFsaWVyczo8L3N0cm9uZz4gQ2xldmVsYW5kJiM4MjE3O3Mg
MTYgcG9pbnRzIHdlcmUgdGhlIHRlYW0mIzgyMTc7cyBmZXdlc3QgaW4gdGhlIGZpcnN0IHF1YXJ0
ZXIgdGhpcyBzZWFzb24uIC4uLiBEdW5sZWF2eSBtYWRlIGhpcyBzZWNvbmQgc3RhcnQgb2YgdGhl
IHNlYXNvbiwgYW5kIENoYW5uaW5nIEZyeWUgaGlzIGZpcnN0LiAuIEl0IHdhcyBDbGV2ZWxhbmQm
IzgyMTc7cyBmaXJzdCByb2FkIGdhbWUgYWdhaW5zdCBhIFdlc3Rlcm4gQ29uZmVyZW5jZSBvcHBv
bmVudC4gLiBKb25lcywgd2hvIGVudGVyZWQgMTEgb2YgMTQgZnJvbSAzLXBvaW50IHJhbmdlLCBo
aXQgaGlzIGZpcnN0IHR3byBiZWZvcmUgZmluaXNoaW5nIDMtb2YtNS4gLi4uIEouUi4gU21pdGgg
aGFkIGVpZ2h0IHBvaW50cyB3aXRob3V0IGEgMy1wb2ludGVyLCBsZWF2aW5nIGhpbSB0d28gM3Mg
c2hvcnQgb2YgcGFzc2luZyBDcmFpZyBFaGxvIGZvciBlaWdodGggcGxhY2UgaW4gZnJhbmNoaXNl
IGhpc3RvcnkuPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+R3JpenpsaWVzOjwvc3Ryb25nPiBHYXNvbCBoYWQgaGlz
IDEydGggZ2FtZSB3aXRoIG11bHRpcGxlIDNzLiAuIE1lbXBoaXMgbWFkZSAxMiAzLXBvaW50ZXJz
LCByZWFjaGluZyBkb3VibGUgZmlndXJlcyBmb3IgdGhlIG5pbnRoIHRpbWUgdGhpcyBzZWFzb24u
IC4uLiBHYXNvbCBoYWQgaGlzIGZpZnRoIGRvdWJsZS1kb3VibGUgb2YgdGhlIHNlYXNvbi4gLiBN
ZW1waGlzIGlzIDctMCBvbiB0aGUgc2Vjb25kIG5pZ2h0IG9mIGEgYmFjay10by1iYWNrLjwvcD48
cD5ObyByZXN0IGZvciBUVDwvcD48cD5XaGlsZSB0aGUgQmlnIFRocmVlIHNhdCBvdXQgZm9yIHRo
ZSBDYXZhbGllcnMsIGNlbnRlciBUcmlzdGFuIFRob21wc29uIHBsYXllZCBpbiBoaXMgMzk0dGgg
Y29uc2VjdXRpdmUgZ2FtZSAmIzgyMTI7IHRoZSBsb25nZXN0IGN1cnJlbnQgc3RyZWFrIGluIHRo
ZSBOQkEuICYjODIyMDtJIGtub3cgdGhlIHN0cmVhayBpcyBpbXBvcnRhbnQsJiM4MjIxOyBjb2Fj
aCBUeXJvbm4gTHVlIHNhaWQgYmVmb3JlIHRoZSBnYW1lLiAmIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyBhIGdy
ZWF0IHN0cmVhayB0byBiZSBhIHBhcnQgb2Ygd2hlbiB5b3UmIzgyMTc7cmUgZHVyYWJsZSBhbmQg
cmVhZHkgdG8gcGxheSBldmVyeSBzaW5nbGUgbmlnaHQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5BbHdheXMgcmVh
ZHk8L3A+PHA+THVlIHNhaWQgaGUgbmV2ZXIgaGFkIHRvIHdvcnJ5IGFib3V0IGEgbmlnaHQgb2Zm
IGZvciByZXN0IGluIGhpcyBjYXJlZXIuICYjODIyMDtJIGRpZG4mIzgyMTc7dCBwbGF5IGEgbG90
IGFueXdheSwmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQsICYjODIyMDtzbyBJIHdhbnRlZCB0byBnZXQgb3V0IHRo
ZXJlLiBJIGRpZG4mIzgyMTc7dCBjYXJlIGlmIEkgaGFkIG5vIGxlZ3Mgb3Igbm90LiYjODIyMTs8
L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.