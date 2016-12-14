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Grizzlies 93, Cavaliers 85

Grizzlies 93, Cavaliers 85: Grizzlies hold on to top Cavs minus Big Three

By Clay Bailey
Associated Press

Published: December 14, 2016 - 10:50 PM | Updated: December 15, 2016 - 02:23 PM
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Cleveland Cavaliers guard J.R. Smith (5) controls the ball against Memphis Grizzlies forward Troy Williams (10) in the first half of an NBA basketball game Wednesday, Dec. 14, 2016, in Memphis, Tenn. (AP Photo/Brandon Dill)

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