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NBA Finals: Game 5 Cavaliers at Warriors  9 p.m. Monday, ABC (WEWS Channel 5)

Guard Kyrie Irving at his best when Cavaliers have backs to the wall

By Josh Dubow
Associated Press

Published: June 11, 2017 - 08:10 PM | Updated: June 12, 2017 - 05:29 PM
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Cleveland Cavaliers guard Kyrie Irving puts up a bucket on Golden State Warriors forward Andre Iguodala during the fourth quarter in Game 4 of the NBA Finals on Friday at Quicken Loans Arena in Cleveland. The Cleveland Cavaliers defeated the Golden State Warriors 137-116. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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