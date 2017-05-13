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Having a friend in Richard Jefferson and the support of his Cavs teammates has helped Channing Frye cope with the deaths of his parents

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: May 13, 2017 - 12:33 PM

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