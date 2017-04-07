All CATEGORIES
☰ Menu

Hawks 114, Cavaliers 100

Hawks 114, Cavaliers 100: Cavs’ malaise returns as short-handed Hawks pull off a stunner

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: April 7, 2017 - 09:56 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Cavaliers' Lebron James (23) looks to pass against Atlanta Hawks' Mike Muscala (31) in the first half Friday in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)


MORE IN SPORTS

ducks11cut_003 Michael Chritton - Akron Beacon Journal
Purple power is back as RubberDucks celebrate Canal Park’s 20th birthday - 11:13 PM

Orbit found his jetpack and purple power was back at Canal Park on Monday.

cavs11_06
Heat 124, Cavaliers 121 (OT): Cavs’ late-game struggles continue in costly loss to Heat - 11:21 PM
tribe11_02
Indians return home to celebrate 2016 AL championship while keeping their focus on 2017 - 11:21 PM
Browns notebook: Myles Garrett skips interview because of past criticism from former NFL defensive lineman - 11:21 PM
Indians Opening Day facts - 11:13 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next