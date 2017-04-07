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Hawks 114, Cavaliers 100

Hawks 114, Cavaliers 100: Cavs’ malaise returns as short-handed Hawks pull off a stunner

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: April 7, 2017 - 09:56 PM
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Cleveland Cavaliers' Lebron James (23) looks to pass against Atlanta Hawks' Mike Muscala (31) in the first half Friday in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)


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