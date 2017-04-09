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Hawks 126, Cavaliers 125 (OT)

Hawks 126, Cavaliers 125 (OT): Cavs blow 26-point lead in fourth quarter in stunning loss

By George Henry
Associated Press

Published: April 9, 2017 - 07:06 PM | Updated: April 10, 2017 - 01:24 PM
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Cleveland Cavaliers forward LeBron James (23) shoots from the line in the first half of an NBA basketball game against the Atlanta Hawks, Sunday, April 9, 2017, in Atlanta. (AP Photo/Todd Kirkland)


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