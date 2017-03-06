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Heat 106, Cavaliers 98

Heat 106, Cavaliers 98: Andrew Bogut fractures left leg in debut as Cavs’ late rally fizzles

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: March 6, 2017 - 09:38 PM | Updated: March 7, 2017 - 01:03 PM
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Cleveland Cavaliers' LeBron James (23) grabs a rebound ahead of Miami Heat's Luke Babbitt (5) in the first half of a game, Monday in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)

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