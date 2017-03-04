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Heat 120, Cavaliers 92

Heat 120, Cavaliers 92: Miami a perfect resting place as LeBron James, Kyrie Irving sit with ‘bigger picture’ in mind

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: March 4, 2017 - 10:30 PM | Updated: March 5, 2017 - 04:36 PM
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Cleveland Cavaliers' LeBron James, right, gestures as he sits with Kyrie Irving, left, on the bench during the first half of an NBA basketball game against the Miami Heat, Saturday, March 4, 2017, in Miami. (AP Photo/Lynne Sladky)

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