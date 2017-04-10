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Miami 124, Cleveland 121 (OT)

Heat 124, Cavaliers 121 (OT): Cavs’ late-game struggles continue in costly loss to Heat

By Tim Reynolds
Associated Press

Published: April 10, 2017 - 10:59 PM
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Cleveland Cavaliers guard Deron Williams (31) goes up for a shot against Miami Heat center Hassan Whiteside (left) and guard Josh Richardson during the first half of an game, Monday in Miami. (AP Photo/Wilfredo Lee)


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