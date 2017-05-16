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NBA Playoffs:Eastern conference finals, Game 1 Cavaliers at CELTICS  8:30 p.m. Wednesday | TV: TNT

How the Cavaliers and Celtics match up

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: May 16, 2017 - 03:49 PM | Updated: May 17, 2017 - 07:14 AM
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Cleveland Cavaliers forward LeBron James (right) embraces Boston Celtics forward Kevin Garnett after Game 6 in a second-round playoff series, May 13, 2010, in Boston. The Celtics beat the Cavs 94-85, eliminating the Cavaliers from the playoffs. (AP Photo/Charles Krupa)


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