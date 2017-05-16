How the Cavaliers and Celtics match up

PHA+V2hlbiB0aGUgQ2F2YWxpZXJzIHRha2UgdGhlIGNvdXJ0IFdlZG5lc2RheSBuaWdodCBhZ2Fp
bnN0IHRoZSBCb3N0b24gQ2VsdGljcyBpbiB0aGUgRWFzdGVybiBDb25mZXJlbmNlIGZpbmFscyBh
dCBURCBHYXJkZW4sIGdob3N0cyB3aWxsIGx1cmsuPC9wPjxwPkxlQnJvbiBKYW1lcyBzaWduaWZ5
aW5nIHRoZSBlbmQgb2YgaGlzIGZpcnN0IHN0aW50IGluIENsZXZlbGFuZCBieSByaXBwaW5nIG9m
ZiBoaXMgamVyc2V5IGluIHRoZSB0dW5uZWwgaW4gQm9zdG9uIGFmdGVyIHRoZSBDYXZzIHdlcmUg
ZWxpbWluYXRlZCBieSB0aGUgQ2VsdGljcyBpbiBHYW1lIDYgb2YgdGhlIGNvbmZlcmVuY2Ugc2Vt
aWZpbmFscyBvbiBNYXkgMTMsIDIwMTAuPC9wPjxwPkphbWVzJiM4MjE3OyBlcGljIGJhdHRsZSB3
aXRoIFBhdWwgUGllcmNlIGluIEdhbWUgNyBvZiB0aGUgRWFzdCBzZW1pZmluYWxzIGluIDIwMDgs
IHdoZW4gSmFtZXMgc2NvcmVkIDQ1IGFuZCBQaWVyY2UgNDEgYXMgdGhlIENlbHRpY3MgcHJldmFp
bGVkIDk3LTkyLiBUaGF0IGdhbWUgcHJvdmlkZWQgZnVlbCBmb3IgY3VycmVudCBDZWx0aWNzJiM4
MjE3OyBzdGFyIElzYWlhaCBUaG9tYXMsIHdobyB3YXRjaGVkIHRoZSB2aWRlbyBiZWZvcmUgTW9u
ZGF5IG5pZ2h0JiM4MjE3O3MgR2FtZSA3IGFzIHRoZSBDZWx0cyBhZHZhbmNlZCB0byBmYWNlIHRo
ZSBDYXZzIHdpdGggYSAxMTUtMTA1IHZpY3Rvcnkgb3ZlciB0aGUgV2FzaGluZ3RvbiBXaXphcmRz
LjwvcD48cD5UaGUgQ2VsdGljcyYjODIxNzsgS2VsbHkgT2x5bnlrIGRpc2xvY2F0aW5nIHRoZSBD
YXZzJiM4MjE3OyBLZXZpbiBMb3ZlJiM4MjE3O3Mgc2hvdWxkZXIgaW4gR2FtZSA0IG9mIHRoZSBm
aXJzdC1yb3VuZCBzZXJpZXMgaW4gQm9zdG9uIGluIDIwMTUsIGVuZGluZyBMb3ZlJiM4MjE3O3Mg
Zmlyc3QgY2FyZWVyIHBsYXlvZmYgYXBwZWFyYW5jZS4gV2hlbiBpdCBoYXBwZW5lZCwgTG92ZSBj
YWxsZWQgdGhlIHBsYXkgJiM4MjIwO2J1c2ggbGVhZ3VlLiYjODIyMTs8L3A+PHA+Si5SLiBTbWl0
aCBwdW5jaGluZyBKYWUgQ3Jvd2RlciBpbiB0aGUgc2FtZSBnYW1lLCBhIENhdnMmIzgyMTc7IGNs
b3Nlb3V0IHZpY3RvcnksIHdpdGggQ3Jvd2RlciBnb2luZyBkb3duIGZvbGxvd2luZyBTbWl0aCYj
ODIxNztzIHZpY2lvdXMgYmFja2hhbmQgYW5kIHNwcmFpbmluZyBoaXMgQUNMLiBUaGUgaW5jaWRl
bnQgY29zdCBTbWl0aCBhIHR3by1nYW1lIHN1c3BlbnNpb24uPC9wPjxwPlRoZSBDZWx0aWNzIGFy
ZSB0aGUgTm8uIDEgc2VlZCwgYnV0IHRoZSBDYXZzIGFyZSBmYXZvcmVkIHRvIHdpbiB0aGUgc2Vy
aWVzLiBObyBtYXR0ZXIgdGhlIG91dGNvbWUsIG1lbW9yYWJsZSBjbGFzaGVzIG1pZ2h0IGJlIGlu
IHN0b3JlLCBlc3BlY2lhbGx5IHdpdGggVGhvbWFzIGV4cGVyaWVuY2luZyBhIHN0b3J5Ym9vayBy
dW4gYWZ0ZXIgdGhlIGRlYXRoIG9mIGhpcyAyMi15ZWFyLW9sZCBzaXN0ZXIgQ2h5bmEgaW4gYSBz
aW5nbGUtdmVoaWNsZSBjcmFzaCBvbiBBcHJpbCAxNS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3Mg
dGltZSwmIzgyMjE7IENhdnMgY29hY2ggVHlyb25uIEx1ZSwgYSBmb3JtZXIgQ2VsdGljcyBhc3Np
c3RhbnQsIHNhaWQgd2hlbiBhc2tlZCBmb3IgYSByZWFkIG9uIGhpcyB0ZWFtLiAmIzgyMjA7V2Um
IzgyMTc7dmUgZ290dGVuIGhlcmUgZmFzdGVyIHRoYW4gQm9zdG9uIGRpZC4gQnV0IHRoZXkgc2Ny
YXRjaGVkIGFuZCBjbGF3ZWQgdGhlaXIgd2F5IGFuZCBpdCBqdXN0IHNob3dzIHRoZSB0ZWFtIHRo
ZXkgaGFkIGFsbCBzZWFzb24uIFRoZXkgcGxheSBoYXJkLCBzY3JhcCBhbmQgY29tcGV0ZS4gVGhh
dCYjODIxNztzIGp1c3Qgd2hvIHRoZXkgYXJlIGFuZCB3b3VsZG4mIzgyMTc7dCB0YWtlIGl0IGFu
eSBvdGhlciB3YXkuIEtub3dpbmcgc29tZSBvZiB0aGVpciBjb2FjaGVzIG9uIHRoZWlyIGNvYWNo
aW5nIHN0YWZmLCB0aGV5IGxpa2UgdGhlIHdheSB0aGV5IGRpZCBpdC4gTm93IHdlJiM4MjE3O3Jl
IGJvdGggaGVyZS4gSXQmIzgyMTc7cyB0aW1lLiBUaGV5JiM4MjE3O3JlIHByZXR0eSBleGNpdGVk
IGFuZCBJIGtub3cgd2UmIzgyMTc7cmUgZXhjaXRlZCBhcyB3ZWxsLiYjODIyMTs8L3A+PHA+QmFj
a2NvdXJ0PC9wPjxwPk5pbmUgZGF5cyBpbiBiZXR3ZWVuIGdhbWVzIHNob3VsZCBtb3N0IGJlbmVm
aXQgS3lyaWUgSXJ2aW5nLCB3aG8gaGFzIHNob3QgLjM5OSBmcm9tIHRoZSBmaWVsZCBkdXJpbmcg
dGhlIHBsYXlvZmZzLCAuMjgxIGZyb20gMy1wb2ludCByYW5nZS4gSW4gdGhlIHBvc3RzZWFzb24s
IElydmluZyBpcyBhdmVyYWdpbmcgMjMuOCBwb2ludHMsIDIuNiByZWJvdW5kcyBhbmQgNS44IGFz
c2lzdHMsIGJ1dCBmb3IgdGhlIENhdnMgdG8gcmVwZWF0IGFzIGNoYW1waW9ucywgaGUmIzgyMTc7
bGwgaGF2ZSB0byByZWFjaCBhbm90aGVyIGxldmVsLiAgS3lsZSBLb3J2ZXIgYmVjYW1lIGEgZmFj
dG9yIGluIHRoZSBmaW5hbCB0d28gZ2FtZXMgb2YgdGhlIGNvbmZlcmVuY2Ugc2VtaWZpbmFscyBh
Z2FpbnN0IHRoZSBUb3JvbnRvIFJhcHRvcnMsIHNjb3JpbmcgMzIgcG9pbnRzIGFuZCBtYWtpbmcg
MTEtb2YtMTUgZnJvbSB0aGUgZmllbGQgYW5kIDgtb2YtMTIgZnJvbSAzLXBvaW50IHJhbmdlLiBE
ZWZlbnNlIG1pZ2h0IGNvbnRpbnVlIHRvIGJlIHRoZSB0b3AgcHJpb3JpdHkgZm9yIEouUi4gU21p
dGggYW5kIEltYW4gU2h1bXBlcnQsIHdobyBhdmVyYWdlZCA2LjAgYW5kIDUuOCBwb2ludHMsIHJl
c3BlY3RpdmVseSwgYWdhaW5zdCB0aGUgUmFwdG9ycyBhbmQgY2FycnkgNi40IGFuZCA0LjQgYXZl
cmFnZXMgaW4gdGhlIHBsYXlvZmZzLiBMdWUgc2FpZCBTaHVtcGVydCwgYXQgMjYgbmVhcmx5IGZp
dmUgeWVhcnMgeW91bmdlciB0aGFuIFNtaXRoLCB3aWxsIHN0YXJ0IG9mZiBvbiBwb2ludCBndWFy
ZCBUaG9tYXMsIHdobyBpcyBhdmVyYWdpbmcgMjUuNCBwb2ludHMgKC40NDEgZnJvbSB0aGUgZmll
bGQsIC4zNDMgZnJvbSAzLXBvaW50IHJhbmdlKSBpbiB0aGUgcGxheW9mZnMuIEluIE1vbmRheSYj
ODIxNztzIEdhbWUgNyBhZ2FpbnN0IHRoZSBXYXNoaW5ndG9uIFdpemFyZHMsIFRob21hcyBrZXll
ZCBhbiAxOC0yIHJ1biB0aGF0IGJlZ2FuIGluIHRoZSB0aGlyZCBxdWFydGVyIGFuZCBmaW5pc2hl
ZCB3aXRoIDI5IHBvaW50cyAob24gOS1vZi0yMSBzaG9vdGluZykuIEluIGEgMTE0LTkxIHZpY3Rv
cnkgb3ZlciB0aGUgQ2VsdGljcyBpbiBURCBHYXJkZW4gb24gQXByaWwgNSwgdGhlIENhdnMgJiM4
MjIwO2hlbGQmIzgyMjE7IFRob21hcyB0byAyNiBwb2ludHMsIDEtb2YtOCBiZXlvbmQgdGhlIGFy
Yy4gQXZlcnkgQnJhZGxleSAoMTUuOCBwb2ludHMgcGVyIGdhbWUgaW4gdGhlIHBsYXlvZmZzKSBp
cyBhIHByb3QmIzIzMztnJiMyMzM7IG9mIEx1ZS4gTWFyY3VzIFNtYXJ0ICg4LjAgcG9pbnRzLCA1
LjEgcmVib3VuZHMpIGNhbWUgdXAgYmlnIGluIEdhbWUgNyB2cy4gdGhlIFdpemFyZHMgd2l0aCAx
MyBwb2ludHMuIFRlcnJ5IFJvemllciAoNS45IHBvaW50cywgMi45IHJlYm91bmRzKSwgdGhlIENl
bHRpY3MmIzgyMTc7IDIwMTUgZmlyc3Qtcm91bmQgcGljayBmcm9tIFlvdW5nc3Rvd24gYW5kIFNo
YWtlciBIZWlnaHRzIEhpZ2ggU2Nob29sLCBpcyBhbHNvIHN0YXJ0aW5nIHRvIG1ha2UgaGlzIHBy
ZXNlbmNlIGZlbHQgb2ZmIHRoZSBiZW5jaC48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5FZGdlOjwvc3Ryb25nPiBD
YXZzLjwvcD48cD5Gcm9udGNvdXJ0PC9wPjxwPkxlQnJvbiBKYW1lcyBjb250aW51ZXMgdG8gcGxh
eSBwZXJoYXBzIHRoZSBiZXN0IGFsbC1hcm91bmQgYmFza2V0YmFsbCBvZiBoaXMgY2FyZWVyIGlu
IHRoZSBwb3N0c2Vhc29uLCBhdmVyYWdpbmcgMzQuNCBwb2ludHMsIDkuMCByZWJvdW5kcyBhbmQg
Ny4xIGFzc2lzdHMuIEhlJiM4MjE3O3Mgc2hvb3RpbmcgLjU1NyBmcm9tIHRoZSBmaWVsZCwgLjQ2
OCBmcm9tIDMtcG9pbnQgcmFuZ2UgYW5kIC43MjggZnJvbSB0aGUgZnJlZS10aHJvdyBsaW5lLiBL
ZXZpbiBMb3ZlIHNhaWQgYWZ0ZXIgdGhlIFJhcHRvcnMgc2VyaWVzIHRoZSBDYXZzIGNhbiByZWFj
aCBhbm90aGVyIGxldmVsIGFuZCBoZSBtaWdodCBoYXZlIGJlZW4gcmVmZXJyaW5nIHRvIGhpbXNl
bGYsIGFsdGhvdWdoIGhlJiM4MjE3O3MgYXZlcmFnaW5nIDEzLjggcG9pbnRzIGluIHRoZSBwb3N0
c2Vhc29uLiBMdWUgaGFzIHZvd2VkIHRvIGdldCBMb3ZlIG1vcmUgdG91Y2hlcywgYnV0IHdpbGwg
c3RpbGwgcmlkZSB0aGUgd2F2ZSB3aXRoIEphbWVzLiBUcmlzdGFuIFRob21wc29uIGhhcyBjb250
aW51ZWQgdG8gZXhjZWwgaW4gdGhlIHBsYXlvZmZzLCBhdmVyYWdpbmcgNy44IHBvaW50cyBhbmQg
MTAuNiByZWJvdW5kcyAoaGUmIzgyMTc7cyBuZXZlciBiZWVuIGJlbG93IGEgbmluZS1yZWJvdW5k
IGF2ZXJhZ2UgaW4gdGhyZWUgcG9zdHNlYXNvbnMpLiBDZWx0aWNzJiM4MjE3OyBzdHJldGNoIGZv
cndhcmQvY2VudGVyIEtlbGx5IE9seW55ayBwbGF5ZWQgdGhlIGdhbWUgb2YgaGlzIGxpZmUgTW9u
ZGF5LCBzY29yaW5nIGEgY2FyZWVyIHBsYXlvZmYtaGlnaCAyNiBwb2ludHMsIG1ha2luZyAxMC1v
Zi0xNCBzaG90cyB3aXRoIGZpdmUgcmVib3VuZHMgYW5kIGZvdXIgYXNzaXN0cy4gSGUgdG9wcGVk
IGhpcyBwcmV2aW91cyBwbGF5b2ZmLWJlc3QgaW4gdGhlIGZvdXJ0aCBxdWFydGVyLCB3aGVuIGhl
IGNvbnRyaWJ1dGVkIDE0IHBvaW50cy4gSGlzIG5ld2ZvdW5kIGNvbmZpZGVuY2Ugc2hvdWxkIG1h
a2UgZm9yIHNvbWUgcGh5c2ljYWwgYmF0dGxlcyB3aXRoIExvdmUsIHdobyBzdXJlbHkgaGFzbiYj
ODIxNzt0IGZvcmdvdHRlbiBoaXMgc2hvdWxkZXIgaW5qdXJ5IGF0IE9seW55ayYjODIxNztzIGhh
bmRzLiBBbCBIb3Jmb3JkIGlzIGF2ZXJhZ2luZyAxNi4xIHBvaW50cywgNy41IHJlYm91bmRzIGFu
ZCA1LjggYXNzaXN0cyBpbiB0aGUgcGxheW9mZnMuIEphZSBDcm93ZGVyICgxMy4yIHBvaW50cywg
Ni4wIHJlYm91bmRzKSBtaWdodCBiZSBpbnNwaXJlZCB0byBmYWNlIFNtaXRoIGJlY2F1c2Ugb2Yg
dGhlaXIgMjAxNSBpbmNpZGVudC48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5FZGdlOiA8L3N0cm9uZz5DYXZzLjwv
cD48cD5Db2FjaGluZzwvcD48cD5MdWUgY29udGludWVzIHRvIHNob3cgaGlzIHNraWxsIGF0IGdh
bWUtcGxhbm5pbmcgd2l0aCBsb3RzIG9mIHRpbWUgdG8gcHJlcGFyZS4gSGUgc2FpZCBzdHJhdGVn
eSBmb3IgdGhlIFJhcHRvcnMsIENlbHRpY3MgYW5kIFdpemFyZHMgd2FzIHZpcnR1YWxseSBzZXQg
YnkgdGhlIGVuZCBvZiB0aGUgcmVndWxhciBzZWFzb24uIEhlIGNhcnJpZXMgYSA3OC00NSByZWNv
cmQgaW4gdGhlIHJlZ3VsYXIgc2Vhc29uIGFuZCBhIDI0LTUgcmVjb3JkIGluIHRoZSBwbGF5b2Zm
cy4gIFRoZSBDZWx0aWNzJiM4MjE3OyBCcmFkIFN0ZXZlbnMsIHRoZSBmb3JtZXIgQnV0bGVyIFVu
aXZlcnNpdHkgY29hY2gsIGNvbnRpbnVlcyB0byBiZSB0aGUgbGVhZ3VlJiM4MjE3O3MgcmlzaW5n
IHN0YXIsIGJ1dCBoZSYjODIxNztzIHRoZSBzYW1lIGFnZSBhcyBMdWUgKDQwKS4gU3RldmVucyBp
cyAxNjYtMTYyIGluIGZvdXIgc2Vhc29ucyBhbmQgMTAtMTMgaW4gdGhlIHBsYXlvZmZzLiBUaGlz
IG1pZ2h0IGJlIGp1c3QgdGhlIHRpcCBvZiB0aGUgaWNlYmVyZyBpbiB0aGVpciBwbGF5b2ZmIGJh
dHRsZXMsIGJ1dCB0aGUgMjAxNiB0aXRsZSBnaXZlcyBMdWUgdGhlIGVkZ2UgZm9yIG5vdy48L3A+
PHA+PHN0cm9uZz5FZGdlOiA8L3N0cm9uZz5DYXZzLjwvcD48cD48c3Ryb25nPlByZWRpY3Rpb246
PC9zdHJvbmc+IENhdnMgaW4gc2l4IGdhbWVzLjwvcD48cD5NYXJsYSBSaWRlbm91ciBjYW4gYmUg
cmVhY2hlZCBhdCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86bXJpZGVub3VyQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29t
Ij5tcmlkZW5vdXJAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBSZWFkIHRoZSBDYXZzIGJsb2cg
YXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9jYXZzIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3
Lm9oaW8uY29tL2NhdnM8L2E+LiA8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.