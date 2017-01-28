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In midst of historic season, Thunder’s Russell Westbrook blocking LeBron’s pursuit of another MVP

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: January 28, 2017 - 04:52 PM
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Oklahoma City Thunder guard Russell Westbrook looks on as he sits on the bench in the second half during a NBA basketball game against the Utah Jazz Monday, Jan. 23, 2017, in Salt Lake City. The Thunder won 97-95. (AP Photo/Rick Bowmer)


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