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Indians manager Terry Francona, Cavaliers guard J.R. Smith are unlikely texting buddies who hope to actually meet soon

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: October 24, 2016 - 09:54 PM | Updated: October 25, 2016 - 11:02 PM
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Cleveland Indians' Terry Francona walks to another practice field during a spring training baseball workout Tuesday, Feb. 23, 2016, in Goodyear, Ariz. (AP Photo/Ross D. Franklin)

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