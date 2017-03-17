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Injuries to Kyrie Irving, Iman Shumpert, Derrick Williams test Cavaliers’ ticking clock on putting best team together

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: March 17, 2017 - 04:56 PM
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Minnesota Timberwolves' Ricky Rubio (right) knocks the ball away from Cleveland Cavaliers' Iman Shumpert during the second half of a game Feb. 14, in Minneapolis. (AP Photo/Jim Mone)


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