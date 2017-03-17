All CATEGORIES
☰ Menu

Cavaliers

Injuries to Kyrie Irving, Iman Shumpert, Derrick Williams test Cavaliers’ ticking clock on putting best team together

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: March 17, 2017 - 04:56 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Minnesota Timberwolves' Ricky Rubio (right) knocks the ball away from Cleveland Cavaliers' Iman Shumpert during the second half of a game Feb. 14, in Minneapolis. (AP Photo/Jim Mone)


MORE IN SPORTS

shoe21cut_01
LeBron introduces new version of Soldier 10 FlyEase shoes; first pairs given to young Cleveland Clinic patients - 10:31 PM

There’s a new pair of LeBron-endorsed Nike shoes on the market, and some Northeast Ohio youngsters were the first to get a chance to show them off.

tribe21cut_01
Indians’ Opening Day infield in flux with Jason Kipnis out to start regular season - 9:16 PM
cavs20_09
Cavaliers 125, Lakers 120: Big Three dazzles as Cavs rally in fourth quarter
zmen21cut_01
University of Akron men’s basketball: Zips’ season comes to end in 85-69 loss to UT-Arlington in second round of NIT - 10:55 PM
gstars21cut_01
High school girls basketball: Norton’s Jimi Howell, Southeast’s Norquest twins shine brightest in WTCBCA all-star games - 10:36 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next