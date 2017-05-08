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NBA Playoffs: Eastern conference finals, Game 1 Cavaliers VS. CELTICS OR WIzards

J.R. Smith’s respect for Cavaliers teammate Kyle Korver’s 3-point prowess captured in moment of childlike glee

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: May 8, 2017 - 07:06 PM
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Cleveland Cavaliers guard Kyle Korver (26) falls in front of Toronto Raptors forward DeMarre Carroll (5) during the first half of Game 4 of a second-round NBA basketball playoff series in Toronto, Sunday. (Frank Gunn/The Canadian Press via AP)


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