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NBA Playoffs: Eastern conference finals, Game 1 Cavaliers VS. CELTICS OR WIzards

J.R. Smith’s respect for Cavaliers teammate Kyle Korver’s 3-point prowess captured in moment of childlike glee

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: May 8, 2017 - 07:06 PM | Updated: May 9, 2017 - 03:36 PM
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Cleveland Cavaliers' Kyle Korver, right, passes over Indiana Pacers' Myles Turner in the second half in Game 1 of a first-round NBA basketball playoff series April 2017 in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)


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