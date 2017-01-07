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Jason Lloyd: Addition of Kyle Korver gives Cavs another long-range shooter, ability to pursue point guard

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: January 7, 2017 - 09:39 PM
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Atlanta Hawks guard Kyle Korver (26) shoots as San Antonio Spurs forward Kawhi Leonard (2) and San Antonio Spurs center Pau Gasol, of Spain, defend during overtime of an NBA basketball game, Sunday, Jan. 1, 2017, in Atlanta. Atlanta won 114-112. (AP Photo/John Amis)


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